Североморск, Мурманская область, , 05:11 — REGNUM Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота (СФ) ВМФ России «Вице-адмирал Кулаков» в ходе учений в Баренцевом море отразил воздушную атаку условного противника на отряд кораблей с выполнением стрельбы зенитной ракетой по имитированной воздушной цели. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

«Учение по противовоздушной обороне экипаж провёл в полигонах боевой подготовке Северного флота в Баренцевом море. Стрельба была выполнена зенитным ракетным комплексом «Кинжал», — говорится в сообщении.

Экипаж БПК также отработал взаимодействие с палубными противолодочными вертолётами Ка-27, выполнившими посадки и взлёты на палубу боевого корабля.

В настоящее время БПК «Вице-адмирал Кулаков» маневрирует в Баренцевом море в составе отряда кораблей и судов обеспечения СФ. В конце недели планируется его возвращение в Североморск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее БПК «Вице-адмирал Кулаков» провёл в Баренцевом море тактические учения по атаке подводной лодки условного противника.

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