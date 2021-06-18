Пекин, 18 июня, 2021, 08:40 — ИА Регнум. 17 июня в 18:48 по Пекину китайские космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо на космическом корабле «Шэньчжоу-12» прибыли к основному модулю «Тяньхэ» собственной китайской космической станции.

Russian.news.cn Космический корабль

Китайские пользователи сети Sina Weibo с воодушевлением приняли это сообщение и оставили комментарии под соответствующей публикацией газеты «Жэньминь жибао».

«В мире есть две существующие космические станции: одна — это китайская космическая станция «Тяньхэ», а другая — Международная космическая станция, возглавляемая Соединенными Штатами. Из-за неоднократных отклонений заявок Китай никогда не имел возможности участвовать в проекте Международной космической станции. Но теперь Международная космическая станция должна быть выведена из эксплуатации в 2024 году, а наша космическая станция «Тяньхэ» будет собрана в следующем году», — заявил «Сяолоу».

Russian.news.cn Китайские космонавты совершили перемещение из космического корабля «Шэньчжоу-12» в орбитальный базовый модуль Тяньхэ

"Китайцы действительно велики! В ситуации полной блокады со стороны других они могут самостоятельно построить собственную космическую станцию. Это просто чудо из чудес! Трудно представить, чего человеческая цивилизация может достичь через сто лет… взываю к мудрости китайского народа! Я поражен развитием человеческой науки и технологической цивилизации!» — заявил Meteor Toffee.

«В учебниках истории будущего мы с гордостью будем лицезреть, что в день 17 июня 2021 года китайцы впервые вошли на свою космическую станцию», — заявила Луна.

«Наша собственная космическая станция после 2024 года, возможно, останется единственной космической станцией человечества», — отметил «Жемчуг в озере».

Китайская сеть бурлит от новостей о выходе китайских космонавтов на собственную космическую станцию. Отовсюду раздаются радостные возгласы об этом историческом событии — только под одной публикацией было оставлено свыше 18 тыс. комментариев, а такими публикациями испещрены все паблики и новостные учетные записи.

Фото Синьхуа В космосе

«Ключевой момент — это наша собственная космическая станция! Теперь никто больше не смеет указывать что-либо Китаю. Я китаец и этим горжусь!» — заявил один из комментаторов.

«Китай действительно быстро прогрессирует. Я горжусь аэрокосмической промышленностью моей родины!» — заявил Синьсюнь.

«В 1921 году мы начали свое путешествие к новому Китаю в каюте Красного Корабля, а в 2021 году мы осуществляем мечту о великом возрождении китайской нации в космическом небе и в основной каюте!» — отметил другой комментатор.

Стоит заметить здесь, что в 1921 году была организована Коммунистическая партия Китая. В этом году исполняется 100 лет этому событию. Китай отмечает его с размахом и по всем фронтам.