Цинь Шихуан, 18 июня 2021, 08:38 — REGNUM Посольство США в Тринидаде и Тобаго объявило, что правительство США пожертвовало 80 бутылей вакцины Pfizer от нового коронавируса правительству страны, что вызвало обеспокоенность и обсуждение. В ответ официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь сказал: «Вакцины — важное оружие для спасения жизней и победы над эпидемией. Китай приветствует страны, у которых есть условия и возможности, особенно те, чьи запасы вакцин намного превышают их собственные потребности, чтобы предоставить развивающимся странам больше вакцин и оказать им практическую помощь в борьбе с эпидемией»
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo поделились своим мнением насчет происходящего под соответствующей публикацией телеканала CCTV.
«Действительно ироничное сравнение, которое отражает некоторую закономерность», — заявил один из пользователей.
Китайцев поразил масштаб различия между тем, сколько жертвуют США, и сколько жертвует Китай на поддержание вакцинации в развивающихся странах.
«Я подозреваю, что просто срок годности этих вакцин истекает или уже истек, не выкидывать же», — посмеялся Сяохун.
«80 доз, серьезно? И это сверхдержава? Или это анекдот какой-то на тему великих держав? Я трижды перечитал новость, чтобы убедиться, что не брежу», — заметил «Двадцать картин».
«Мне стыдно даже произносить слово 80 доз вакцины, а США их жертвуют и гордятся этим как жестом доброй воли. Какой позор», — считает MrShaw-H.
«Боже мой, как это символично. Можно наглядно сравнить отношение США и Китая к окружающих их странам и борьбе с эпидемией», — заметил «Остин Амина».
«Я думал, что пропустил где-то слово «вань» (кит. «десять тысяч») после 80, но нет, ровно 80», — подключился к разговору JT Laity
«Большой стране — большой стиль. По мне так 80 доз — это просто оскорбление. Кинули подачку нищим, да чтобы себя не ущемить», — считает Цязньцзянь.
«Что бы вы понимали, 80 бутылей — это роскошное эксклюзивное издание вакцины. Лимитированное», — добавил «Ешь еду».
«80 бутылок? Если бы я был лидером Тринидада, я бы просто отказался от этой подачки», — возмутился «Пришелец».
Многие пользователи отмечают, что одна бутылка и одна доза — это не одно и то же, и что в одной бутылке содержится целях пять доз. После элементарных математических вычислений пользователи согласились, что ситуация в таком случае меняется драматическим образом, ведь выходит, что США передали Тринидад и Табаго не 80 доз вакцин, а целых 400. Тогда, безусловно, их претензии оказались необоснованными. Но на самом деле нет.