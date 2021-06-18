Вашингтон, , 04:04 — REGNUM Необходимость улучшения отношений Израиля и Палестины подчеркнул американский госсекретарь Энтони Блинкен в телефонной беседе с израильским министром иностранных дел Яиром Лапидом. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Стороны также затронули тему двусторонних отношений. Блинкен отметил, что США остаются привержены безопасности Израиля. Кроме того, главы ведомств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе и вопросы, касающиеся Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая Энтони Блинкен заявил, что американские власти поддерживают принцип сосуществования двух государств — Израиля и Палестины.