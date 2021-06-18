Москва, , 04:22 — REGNUM На прошедшей неделе 54 летательных аппарата иностранных государств (49 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 18 июня опубликовала газета «Красная звезда».

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 315 лётных смен на 79 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 700 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более 10 тыс. практических мероприятий на 133 полигонах. Было выполнено более 1,5 тыс. занятий по вождению, из них 50% — ночью. Десантниками было выполнено более 11 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 90 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В рамках гособоронзаказа были отремонтированы и поставлены в войска боевые машины пехоты БМП-3.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 67 процентов граждан Черногории проголосовали бы за то, чтобы страна осталась в НАТО, а 33 процента проголосовали бы за выход страны из альянса.

Читайте ранее в этом сюжете: Членство в НАТО поддерживают 67% граждан Черногории