Берн, , 02:52 — REGNUM Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что ценит прямоту президента России Владимира Путина, с которым 16 июня провел двустороннюю встречу в Женеве.

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«У президента Путина есть качество, которое я ценю: он не ходит вокруг да около, а сразу переходит к делу и доносит свои мысли», — сказал он в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

По словам Пармелена, российский лидер «не любит всего того, что является слишком большим декорумом и чрезмерным протоколом, а стремится переходить к сути».

Президент Швейцарии прокомментировал также первые минуты саммита президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена, который ему довелось открыть.

«Джо Байден и Владимир Путин беседовали пять минут, и я сразу почувствовал, что между ними, между ними как людьми, все складывается хорошо», — сказал Пармелен.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня в Женеве состоялся саммит лидеров России и США. Встреча продолжалась более четырех часов. По её итогам стороны сообщили, что переговоры прошли в конструктивном ключе, и что по некоторым вопросам в российско-американских отношениях наметились сдвиги к улучшению.

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