Вашингтон, , 02:10 — REGNUM Президент США Джо Байден подписал закон о национальном Дне отмены рабства, официально объявив 19 июня федеральным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«День отмены рабства знаменует собой как долгую, тяжелую ночь рабства и порабощения, так и обещание более светлого утра», — сказал американский лидер, выступая на церемонии подписания закона в Белом доме.

На своей странице в Twitter Байден написал лаконично: «19 июня — официальный праздник страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский президент одобрил инициативу ряда законодателей США признать федеральным праздником в стране День отмены рабства. В этот день 156 лет назад федеральные войска прибыли в Техас и освободили последних рабов. Прокламация, состоящая из двух указов Авраама Линкольна об освобождении рабов и изданная во время гражданской войны в США была оглашена 19 июня 1865 года.

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