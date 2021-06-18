Тегеран, , 01:38 — REGNUM Свыше 59 млн человек смогут проголосовать на выборах президента Ирана, которые пройдут 18 июня. Об этом сообщил иранский телеканал IRIB со ссылкой на данные министерства внутренних дел исламской республики.

Выборы президента Ирана станут тринадцатыми по счёту. Избирательные участки откроются по всей стране в 07:00 (05:30 мск) и будут работать до 00:00 (22:30 мск). По словам главы МВД Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли, предварительные результаты выборов будут объявлены в течение двух дней с момента завершения голосования.

За пост президента, второго по значимости официального лица после духовного лидера Ирана, борются секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, заместитель председателя Меджлиса Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава Центробанка Абдольнасер Хеммати. Действующий президент Ирана Хасан Рухани не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.

Президент Ирана избирается на четыре года. Для победы кандидату нужно набрать как минимум 50% плюс один голос.

Правом голоса в Иране обладают свыше 59 млн человек (из 84 млн населения), при этом за границей смогут проголосовать ещё порядка 3 млн человек. По прогнозам, явка на выборах составит от 37% до 47%.

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