Киев, , 00:52 — REGNUM Киевские власти не смогут выполнить Минские соглашения «в том виде, который есть», заявил 17 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире телеканала «1+1».

По его словам, начать выполнять свои обязательства Украине помешают «российские танки, БТР, российские генералы и офицеры», якобы находящиеся на украинской территории и мешающие провести выборы в Донбассе.

«Мы их не денонсируем, с минскими соглашениями нужно работать, других нет. Но надо понимать, что выполнить их в том виде, который есть, мы не можем», — сказал Данилов.

Согласно Минским соглашениям, напомним, Украина должна отвести тяжёлые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе. Аналогичные действия обязались выполнить Донецкая и Луганская Народная Республики. Выборы, о которых говорит Данилов, должны пройти после конституционной реформы на Украине и согласования процедур сторонами конфликта.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что киевские власти не способны ни выйти из Минских соглашений, ни предложить им внятной альтернативы.

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