Москва, 18 июня, 2021, 00:13 — ИА Регнум. Доклад российского педагога, кандидат педагогических наук, учителя математики, автора книг и учебников Александра Владимировича Шевкина «Деградация образования — это больше, чем ошибка, это преступление» на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России», проведённой в рамках Всероссийского родительского съезда «Будущее России» 22 мая 2021 года.

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Из истории вопроса

Тот факт, что деградация образования страны влечёт за собой деградацию специалистов во всех областях «народного хозяйства» (науки, производства, обороны), доказывать не надо. Поэтому деградация образования — преступление перед народом и государством, перед будущим наших детей и внуков тех «специалистов», которые, несмотря на предупреждения экспертов, привели образование к деградации. Этот вопрос требует не беглого обзора, а расследования. Немного истории.

С самого начала «реформы» образования в России научно-образовательное сообщество терялось в догадках, обсуждая каждый новый шаг «реформаторов»: что это было? Недоработка невесть откуда взявшихся неспециалистов или откровенное вредительство?

При становлении капиталистического строя в России считалось, что страна войдёт в клуб западных держав, а для этого перенастраивали все системы государства на лучшее соответствие системам наших «уважаемых партнёров». Наши политики не понимали, что Запад видит Россию только как часть своей пищевой цепочки. Ну какие равноправные отношения могут быть между удавом и кроликом? Сейчас это стало очевидным. А тогда у нас считали, что всё должно быть так, «как у них». Руководили этой работой люди, работавшие в международных организациях, которыми жёстко управляют США. Страна брала кредиты на реформу образования, а кредиторы ставили условия: выполнение реформ в заданном направлении.

Разрушение «совковой» школы

Одним из пунктов, в котором совпадали мнения «реформаторов», была необходимость разрушения прежней советской (российской) системы образования, воспроизводившей советскую ментальность — коллективизм и патриотизм мешали строить капитализм. Вот как о первых результатах «реформы» рассказал один из её руководителей А. Г. Асмолов в интервью журналу «Огонёк» (2000 г.)

«Мы видим прекрасную, умную, всепобеждающую наглость родителей и наглость детей, которые начинают качать свои права и требовать от школы, чтобы она готовила дитя к жизни и карьере. А не лепила из него то, что нужно Великому Отцу. И я, забыв о скромности, бью себя кулаком в грудь и горжусь тем, что был причастен к тому, что это произошло… Поколение, воспитанное школой, ориентированной на развитие личности, готово в случае чего поменять профессию, город и страну…»

О чём это высказывание? — О навязывании идеи прав ребёнка без учёта его обязанностей. О перекладывании ответственности за учебную работу с ученика на учителя. Александр Григорьевич до сих пор является «реформатором» образования. Долгие годы руководил Федеральным институтом развития образования (ФИРО).

«Вы почему поставили «3» ребёнку по своему предмету? Он же не придёт на ваш следующий урок». Или: «Вы поставили «2» не ребёнку, а себе, значит, не умеете учить». Это реальные высказывания школьных администраторов.

Если сюда добавить «оказание образовательных услуг», соревнование в педколлективе за зарплату (это соревнование вытекает из новой системы оплаты труда — НСОТ) и другие унижения учителей, нападения и избиения учителей, то можно понять, что все эти очевидные ошибки были допущены сознательно ради понижения уровня образования в стране и статуса учителя. Во всяком случае, думая о сиюминутной выгоде, экспериментаторы не думали об отдалённых последствиях НСОТ, оптимизации школ, дистанционного обучения.

«Реформаторы» делают вид, что заботятся о развитии образования, осуществляют одно мероприятие за другим, никогда не отчитываясь о выгодах, которые получает образование. Причина проста: нет научно установленных выгод, нет независимых экспертиз влияния их деятельности на состояние образования в стране. Есть только их отчёты о росте придуманных ими показателей и планы движения вперёд… к пропасти под чутким руководством внешних управляющих. А им не нужен подъём и развитие государства Российского.

Вечный эксперимент в образовании

Только чиновникам подъём образования — без надобности.

Из интервью министра образования России В. М. Филиппова корреспонденту «Российской газеты» Виктории Молодцовой (20.02.2001):

— Вы не боитесь, что Вас назовут человеком, развалившим отечественное образование?

— Во-первых, без эксперимента развалить образование невозможно. Надо экспериментировать много лет, чтобы потом принять решение…

Уже 30 лет экспериментируют, а страна ощущает провал за провалом. Укажем некоторые из них.

Из мнимой заботы о поступлении в МГУ мальчика из далёкого села, из желания победить коррупцию ввели ЕГЭ. Я вовсе не против ЕГЭ как одной из форм экзамена, результаты которого принимают некоторые вузы. Но после получения аттестата. Я против объединения в ЕГЭ двух несовместимых функций: выпускной экзамен для всех учащихся и отбор наиболее способных и мотивированных для обучения в вузе. Если раньше абитуриент поступал в вуз, иногда не с первого раза, чтобы получить профессию своей мечты, то теперь большинство ребят поступает обучаться по профессии «куда меня возьмут с моими баллами». Это же очевидный провал в отборе способных и мотивированных к обучению в вузах.

Началась гонка за баллами, а не за знаниями. Обучение ведётся не по учебникам с систематическим изложением знаний, а по сборникам «ЕГЭ-20_ _». Круг тем, над которыми согласен работать школьник, резко сузился. Его не интересует научная картина мира, устройство науки, азы которой он изучает, не интересуют предметы, по которым не надо сдавать ЕГЭ… что плодит бескультурье, незнание мировой истории, истории своего государства и непомерные претензии и амбиции, основанные на детском восприятии мира и себя в этом мире. Его интересует, как решается задание с параметрами из очередного сборника. Спрос рождает предложения.

В Интернете учат лайфхакам, объясняют, как получать правильные ответы, не понимая смысла своих действий — при сложении дробей, при решении задач на проценты и пр. Вот совет от популярной блогерши, вынесенный в заголовок её сообщения: «Забейте на учёбу».

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В результате школы уже много лет выпускают молодёжь, не мотивированную на собственное развитие, на напряжённую учёбу и напряжённый труд, не растим работников. Это не может не сказываться на качестве специалистов, которых готовят сильно подпорченные реформами вузы. Скоро эти специалисты будут определять дальнейшее развитие страны… и её деградация обеспечена.

«Уровень подготовки студентов российских вузов падает, что связано в том числе и со снижением качества школьного образования», — заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе всероссийского форума «Молодежь и наука»

Из истории тестов и компетенций

Тесты придуманы в США для оценки знаний и умений учащихся, которые не умели изложить ответ на поставленный вопрос. Компетенции придуманы в Европе после наплыва в неё жителей бывших колоний, желающих получить образование в Европе. Они не выдерживали экзаменов наравне с европейцами, не могли показать соответствующих знаний и умений. Нашли выход: придумали компетенции, чтобы иметь основания для зачисления на платное обучение. Оба изобретения — не для лучшей части обучающихся на Западе — у нас их навязывают всем учащимся, что ведёт к деградации образования.

Делаем по западным образцам

Идеологи «реформ» в образовании учат: знания не нужны, математика нужна только в объёме того, что встречается в быту. Идея «математической грамотности» вместо знания математики внедряется через ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. Она стране не нужна. Она нужна чиновникам, включившим первым пунктом в Национальном проекте «Образование» вхождение в первую десятку международного рейтинга стран, открыто объявляющих себя нашими врагами. Мы портим своё образование, чтобы войти в их рейтинг, а совсем недавно умели учить так, как они не умели. «Гуру» образования учат: память не нужна. Академик РАО В. Болотов дал интервью «Коммерсанту» с заголовком «Тупая» память больше не нужна — всегда можно «погуглить».

Чтобы быть успешными в XXI веке, школьники должны иметь навыки из «списка Грефа» (из западной методички для обучения не самых сильных детей): сотрудничество (кооперация), коммуникация, критическое мышление, креативное мышление. Это попытка симулировать настоящее образование. Вот обложка той методички, четыре навыка в оглавлении и собирательный образ аудитории, которой адресовано такое обучение.

Обложка пособия «Подготовка учащихся 21-го века к глобальному обществу» для педагогов четырех классов государственных школ

Я удивляюсь, как в СССР растили успешных учёных, строили космические корабли, атомные станции, ледоколы? Как учёные без «навыков Грефа» работали большими научными коллективами?

Всё дело в том, что Герман Греф боится давать равный доступ к знаниям всем детям. Он же спросил: «Как управлять (манипулировать) обществом, если каждый будет осознавать основу своего «я»?»

Известен одиозный проект «Образование 2030» — детище Дмитрия Пескова (специального представителя Президента РФ по цифровому и технологическому развитию). Вы только почитайте их планы.

«Образование будущего разделится на два вида: компьютерное — оно будет дешевым, и человеческое — оно будет дорогим. Потому что знания стремительно обесцениваются, а социальные связи и возможность учиться лицом к лицу будут только дорожать».

Дмитрий Песков (специальный представитель Президента РФ по цифровому и технологическому развитию)

«Массовые знания и навыки будут передаваться в первую очередь за счёт автоматизированных решений (на первых этапах — за счет гибридных онлайн/офлайн форматов, как в blended learning, а далее — в работе с полностью автоматизированными системами-наставниками)».

Вы не поверите, но к 2020 году была запланирована передача знаний и навыков ещё не родившемуся младенцу.

Школа в утробе Новые Маугли, выученные планшетниками и пр. (страница форсайт-проекта «Будущее образования: глобальная повестка»)

«2020. Школа в утробе. Программы развивающей беременности: ребёнок получает знания и навыки в утробе» [педагоги и психологи аплодируют стоя!]

«2030. Поколение с неустойчивой системой ценностей, выросшее в игровых средах (дополненная реальность с Achive-логикой), имеет искажённую или крайне неустойчивую систему ценностей».

Спасибо, что предупредили, а зачем вы это навязываете?

«Оценка результатов является не единственным индикатором качества учащегося и учебы. Не менее важна оценка того, как идет сам процесс обучения. Со стороны ведущих учебного процесса — возможно обсуждать индивидуальный стиль обучения, вовлеченность учащегося, темп работы над заданиями».

Надо ли говорить, что эти надуманные показатели можно использовать для манипуляций в пользу «кого надо»?

Добавим, что все эти платформы, в отличие от учебников, созданы без научного, методического и иного контроля.

Вот задание из Библиотеки МЭШ:

«Может ли брак между партнёрами одного пола, переходящий в семью, обеспечить здоровое нравственное воспитание подрастающего поколения?»

Страница сайта Московской электронной школы

Читатели моего онлайн-канала «НАБЛЮДАТЕЛЬ» прислали задание, которое воспроизвожу по памяти: «Посмотри на себя в зеркало, посмотри на кошку или собаку, что у вас общего?»

И даётся ответ: «Вы — животные».

Я понимаю, о чём идёт речь, но звучит-то как расчеловечивание ребёнка.

Вернёмся к документу «Образование 2030». На странице 15 документа под названием «Будущее образования: глобальная повестка», посвященного этому проекту, есть прогноз нашего будущего.

Это «конец традиционной школы» между 2020 и 2025 годами.

Конец традиционной школы (страница форсайт-проекта «Будущее образования: глобальная повестка»)

А что предлагают вместо традиционной школы?

Предлагают обучение в игровой форме, а специалисты считают игровую форму обучения полезной только для младших школьников. Дальше она только вредит. Вспомним предупреждение про поколение с неустойчивой системой ценностей. Это к вопросу о профессионализме наших «гуру». Скоро ряды специалистов начнут пополнять «игруны» — выученные в игре учителя, врачи, инженеры, военные… Не заиграться бы!

Общие форматы для разных уровней образовательной системы (страница форсайт-проекта «Будущее образования: глобальная повестка»)

На онлайн-обучении не останавливаюсь, обращу внимание только на то, что «реформаторы» заставляют нас бежать по граблям, по которым уже прошли другие страны (Южная Корея, Япония, США …). Они получили резкое падение здоровья молодёжи. У них давно в ходу термин «цифровое слабоумие», а наши «спецы» хотят получить те же отрицательные результаты в массовом эксперименте на наших детях, да ещё за счёт госбюджета, средства которого они охотно освоят.

Цифровое слабоумие (digital dementia) — расстройство, при котором человек проявляет признаки слабоумия вследствие чрезмерного потребления информации. Информационная псевдодебильность— расстройство, при котором человек проявляет признаки клинической дебильности, но без органических поражений мозга (которые являются причиной этой самой дебильности).

Как там у них на Западе?

Запад навязывает себе другую идентичность. Там отказываются в университете преподавать нотную грамоту, которая трудна для небелых, отказываются от Моцарта и Баха, отказываются законы Ньютона называть его именем, так как все эти гении были белыми. Правда, пока не отказываются от кино, телевидения, телефонов, вакцинации… Есть ещё проблема: они насчитали 58 гендеров (особенностей восприятия человеком своего пола)! И всю эту чушь навязывают всему миру. Добрались и до математики.

« Власти штата Орегон увидели в традиционном курсе математики идеи превосходства белой расы. Объективность и сосредоточенность на правильном ответе теперь считается расизмом, вместо этого власти хотят ввести новый курс «этноматематики» », — передаёт FoxNews.

Чем нам это грозит?

«Учёные» из ФИРО составили проект наших обязательств к 2035 году. Там нет воспитания российской идентичности наших учащихся, но заложено воспитание человека мира (помните: поколение… готово в случае чего поменять… страну). Завуалированно отказываются от знаний и умений — достаточно навыков, отказываются от предметного обучения, планируют надпредметное обучение и надпредметный ЕГЭ. Опускают образование «в трусы», навязывая образовательным организациям борьбу за гендерное равенство… Проект написан в духе документа ЮНЕСКО «Образование в интересах устойчивого развития » (устойчивого развития Запада за счёт сдерживания развития других стран — А.Ш.).

На днях закончили обсуждение проекта нового стандарта для основного общего образования. Там цифровые образовательные системы (ЦОС), удалёнка и много чего интересного. Короче: ФГОС навязывает ЦОС. Но это отдельный разговор.

Что делать?

Уважаемые родители, надо действовать, чтобы вам и вашим детям и внукам не было страшно жить в своей стране.

От руководства страны надо требовать:

1) Провести независимую (от «реформаторов») экспертизу практики реформирования образования в России за последние 30 лет на предмет соответствия целям развития страны.

2) По итогам экспертизы надо срочно остановить разрушительные практики в образовании, отменить вредные для развития страны планы, форсайт-проекты.

3) Скорректировать законодательство, в том числе Национальный проект «Образование», в части ориентации на нужды развития страны, а не на рейтинги враждебных нам государств.

4) Перейти к научно обоснованному руководству образованием, отстранив от работы над проектами в образовании специалистов, запятнавших себя участием в разгроме образования.

Иначе нас ждёт развал страны.