Стокгольм, , 23:13 — REGNUM 21 июня в Риксдаге состоится голосование по вынесению вотума недоверия действующему правительству Швеции во главе со Стефаном Лёвеном. Как заявила вечером 17 июня в интервью газете Aftonbladet лидер «Левых» Нуши Дадгостар, ее партия, которая как раз и стоит за угрозой свергнуть действующее правительство, будет голосовать за объявление вотума недоверия премьер-министру и его кабинету.

Дадгостар «У меня нет другого выбора, кроме как просто объявить вотум недоверия. Такова ситуация, и мы намерены объявить вотум недоверия».

«Может ли Стефан Лёвен что-нибудь сделать, чтобы вы не отправили его в отставку в понедельник (21 июня — прим. ИА REGNUM)?» — спросили Дадгостар.

«Мы дали правительству время и предложили варианты выхода из этой ситуации. Я очень и очень долго пыталась предлагать различные решения. В политике вы должны идти на компромисс друг с другом, вы должны разговаривать друг с другом. Слишком долго эти принципы отвергались», — ответила Дадгостар.

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