Стокгольм, , 23:12 — REGNUM 21 июня в Риксдаге состоится голосование по вынесению вотума недоверия действующему правительству Швеции во главе со Стефаном Лёвеном. Как написал в своей авторской статье политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон, ситуация, похоже, предрешена — Лёвен станет первым в истории премьер-министром Швеции, который будет отстранен от должности в ходе вынесения вотума недоверия.

«Результаты выборов 2018 года создали сложную политическую ситуацию, когда на формирование нового правительства ушло четыре месяца. Однако долгое время казалось, что правительство меньшинства способно отработать в течение своего мандата, но внутренние противоречия среди партий, поддерживающих правительство, в конечном итоге зашли слишком далеко.

Теперь срок полномочий правительства Лёвена, похоже, подошел к концу. Тот факт, что правительство отзовет предложение о введении рыночного механизма установления арендной платы для новостроек, возможно, заставит «Левых» отказаться от требования о вынесения вотума недоверия, но в настоящее время нет никаких признаков того, что партии, подписавшее Январское соглашение, готовы к этому.

Таким образом, исход голосования в понедельник (21 июня — прим. ИА REGNUM) кажется очевидным. Стефан Лёвен уйдет в отставку», — написал Кнутсон.

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