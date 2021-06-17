Стокгольм, 17 июня 2021, 23:09 — REGNUM 21 июня в Риксдаге состоится голосование по вынесению вотума недоверия действующему правительству Швеции во главе со Стефаном Лёвеном. 17 июня глава кабинета министров Лёвен созвал срочную пресс-конференцию, в ходе которой он прокомментировал сложившийся в стране политический кризис. О ходе общения премьер-министра с журналистами сообщила новостная служба SVT Nyheter.
«Если в понедельник (21 июня — прим. ИА REGNUM) Вы и Ваше правительство будете смещены, что вы намерены делать?» — спросил журналист SVT.
«Тогда у меня есть два варианта. Первый — назначить внеочередные выборы, второй — просить о своей отставке», — ответил Лёвен.
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