Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Турецкие военные станут главным элементом в обеспечении безопасности аэропорта Кабула после вывода войск США и НАТО из Афганистана, сообщает 17 июня агентство Bloomberg со ссылкой на советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана.

По утверждению агентства, договоренность об этом достигнута президентами США и Турции Джозефом Байденом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Байден и Эрдоган договорились, что будут вместе работать над этим», — цитирует Bloomberg слова Салливана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о готовности Турции взять на себя охрану аэропорта Кабула заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

Тем не менее, представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже выступили против этой инициативы Анкары, заявив, что Турция, как член НАТО, также должна уйти из Афганистана.

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