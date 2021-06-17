17 июня 2021 | Время чтения 5 мин

Джейн Спай, , 23:44 — REGNUM 16 июня в Женеве прошла встреча российского президента Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Лидеры провели отдельные пресс-конференции, где заявили, что беседы прошли удачно, но разногласия все же остаются, в том числе по вопросам кибератак и прав человека.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает The New York Times, отношения между Байденом и Путиным, скорее всего, будут напряженным и разочаровывающим союзом, в котором два лидера будут создавать видимость цивилизованного обсуждения, даже когда они сражаются на международной арене.

Многие пользователи считают такие отношения нормальными для России и США, они даже довольны, что отношения не совсем дружественные.

«Это хорошо, я предпочитаю сражаться с Россией, нежели чем вытягивать губки», — написал @rockledgehiker.

«Так это нормальные отношения между двумя соревнующимися державами», — отметил @ptdnldsn.

Некоторые пользователи отметили, что дипломатические отношения между США и Россией обязательно должны существовать, обосновав это тем, что две великие державы вместе смогут решить крупнейшие мировые проблемы.

«Я не согласен, я считаю, что их отношения — это то, чего мы должны ожидать. Ясно, что они будут состязательной взаимосвязью, но могут быть и те проблемы, над которыми они могут работать вместе. Их отношения выглядят более цивилизованными, чем отношения Байдена и Республиканской партии», — считает @wfromAllen.

У ряда комментаторов так и не поменялось отношение к российскому лидеру, его всё ещё считают злодеем, угрожающим миру.

Читайте подробнее: «Байден не будет подлизываться к Путину, как Трамп?»

«У Путина нет никаких потребностей к связям или желания служить благу человечества, им движет жажда власти и мести, направленной против Запада, в особенности США, за распад Советского Союза», — написал @Robert4787.

Пользователи неоднократно сравнивали первую встречу президента Байдена с Владимиром Путиным в Женеве и встречу бывшего президента США Дональда Трампа с Путиным в Хельсинки. Как сообщает NYT, Джо Байден на своей пресс-конференции с самого начала дал понять, что «Женева 2021 — это не Хельсинки 2018».

«А Байден — не Трамп. И слава Богу. Так замечательно видеть компетентного, сострадательного, умного и юмористического президента США вновь», — отметила @JaceSister.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Единственный вариант, при котором это могло пойти хуже, чем саммит Трампа в Хельсинки, если бы Байден приехал пьяный. Даже тогда, возможно, нет», — заявила эксперт Атлантического совета Эмма Эшфорд.

«Разница в следующем: лидер устанавливает границы, думая о своей стране, в сравнении с бизнесменом, который сообщил о существовании элитной коннотации. Есть огромная разница. Америка была опьянена достижением богатства. Теперь придется делиться. Понятно?» — прокомментировал @JanneanArkinst1

В комментариях отметили, что Трамп не мог себя вести с Путиным свободно и прислушивался к его мнению только потому, что его финансировали в России, у Путина якобы были рычаги давления.

«В сравнении с предыдущим парнем, который никогда ничего не говорил о Путине, потому что Россия давала Трампу деньги примерно с 2013 года, он боялся разозлить его, потому что у Путина есть чеки», — написал @ AliMandela9.

«Да, отвратительное транзакционное дружелюбие между Трампом и Путиным было фасадом, за которым Путин требовал, а Трамп поддавался. Единственное, в чём Трамп сомневался, было согласие на завершение трубопровода «Северный поток — 2», и только потому, что он хотел продать больше американского газа Европе», — отметил @ATree02645601.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Офицер армии США Александр Виндман написал: «Очевидная проблема здесь заключается в том, что Россия уезжает с победой в области связей с общественностью, в то время как у США есть мало что показать на саммите с точки зрения ощутимых улучшений национальной безопасности».

Комментаторы, которые сравнили встречу президентов с битвой за признание общественности, встретились с критикой со стороны сторонников Байдена, они считают, что победу одержали США.

«Кто все эти люди, которые судят конкурс по связям с общественностью только на основании того, кто приехал? С компетентным президентом (Байденом) мы выглядим достаточно сильными, чтобы не отказаться от встречи лицом к лицу. Россия поражает меня как такой же политический противник, каким она была и неделю назад», — написал @Revivalist_1925.

Ряд пользователей считают, что победу на встрече всё же одержал Путин, как минимум потому, что он выглядит как лидер, а не как «старик со сваренными мозгами».

«Путину было меньше терять, чем Байдену приобрести. Цена на нефть остается высокой — хорошо для них. Вот так держится счёт на международной арене», — прокомментировал @bayo_.

«Музыка было другой, но Путин обыграл Байдена ровно так же, как он обыграл Трампа», — считает @VistaJourneys.

«Похоже на то, что Путин заставляет всех нервничать, и Байден — не исключение», — написал @LauCVEM.

«Давайте посмотрим правде в глаза, Путин производит впечатление сильного лидера, при этом Байден производит впечатление старика, которым он и является. Путин всё сказал верно, когда описывал Трампа, и когда он описал Байдена как политика-карьериста, мы знаем, что он имел в виду. Нехороший исход», — отметил @DawnJon40281632.

Джо Байден заявил после встречи с Владимиром Путиным: «Я сделал то, что я приехал сделать. Последнее, чего хочет президент Владимир Путин, — холодная война, учитывая, что у США есть значительные кибервозможности, и он знает об этом».

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

"Я сделал то, что я приехал сделать.» А что именно ты приехал сделать? Ничего? Тогда миссия удалась», — написал @CatsWacky.

«Они уже замкнуты в очередной холодной войне, и все это знают. С одной стороны — НАТО, с другой — Россия и Китай… Средняя Азия, Украина и Мьянма застряли посередине», — прокомментировал @CharlesMyersco1.

Некоторые пользователи считают, что вынесениекибербезопасности в качестве главной темы для встречи было ошибкой, лучше было бы решить проблему с изменением климата.

«Оба лидера должны управлять, чтобы справляться с последствиями изменения климата, что является самой ужасающей проблемой, с которой когда-либо встречался человек», — считает @altruisthomosap.

Напомним, саммит, прошедший 16 июня, был первой официальной встречей президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.