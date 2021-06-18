Элиста, 18 июня 2021, 00:57 — REGNUM Евгений Антонов уволен с должности заместителя постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации. Соответствующий документ глава республики Бату Хасиков подписал 17 июня.
«Прекратить срочный служебный контракт, заключённый с Антоновым Евгением Яковлевичем, заместителем постоянного представителя Республики Калмыкия при президенте Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Евгений Антонов, подавший заявление об отставке по собственному желанию, был назначен на пост заместителя постпреда при президенте РФ в мае 2019 года.