Элиста, , 00:13 — REGNUM Стало вакантным кресло заместителя министра экономики и торговли Калмыкии, сообщается на сайте главы республики. Мерген Манцаев уволен по собственному желанию.

«Прекратить срочный служебный контракт, заключённый с Манцаевым Мергеном Николаевичем, заместителем министра экономики и торговли Республики Калмыкия», — сказано в распоряжении за подписью главы Калмыкии Бату Хасикова.

Напомним, что Мерген Манцаев был назначен на должность замминистра экономики и торговли Калмыкии в мае 2020 года.