Анкара, , 22:09 — REGNUM Президент Северной Македонии Стево Пендаровски 17 июня совершил поездку в Турцию, где провел встречу с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, стороны выразили удовлетворенность давним сотрудничеством. Пендаровски поблагодарил Турцию за помощь в борьбе с пандемией: Анкара отправила в Скопье медицинское оборудование еще до провозглашения пандемии COVID-19, а затем направила в страну 30 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Пендаровски подчеркнул, что отношения с Турцией остаются дружескими и выразил готовность к повышению уровня экономического партнерства. Особенно представитель Северной Македонии отметил важность привлечения турецких инвестиций.

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