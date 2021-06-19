19 июня 2021 | Время чтения 20 мин

Необходимость восстановления и развития организационных, методических и воспитательных традиций русской и советской классической школы доказывается историческими примерами роста качества образования при обращении к традиционным методам обучения и его падения в результате внедрения модных инноваций.

Лоуренс Альма-Тадема. Образование детей Хлодвига. 1861

Очень важный съезд. В борьбу за качественное образование, а в сущности за достойное будущее России, вступает новая сила — родители. О ясном понимании вами страшной угрозы говорят ваши постановки вопросов — краткие, точные и бескомпромиссные. Вы понимаете, что образование уже почти полностью разрушено, и вас лишают всяких надежд на его восстановление, на человеческое будущее ваших детей.

Хочу сделать два замечания относительно стандартной для многих конференций формулировки «пути преодоления кризиса в образовании». Термин «кризис» здесь неуместен. Кризис — это момент болезни организма. Но наше образование не больно, оно медленно и планомерно убивается внешними воздействиями.

Фраза «пути преодоления» тоже не точна. Она создаёт ложное впечатление, будто есть какие-то новые «пути», которые надо только найти, представить их обществу и правительству, и «кризис» разрешится выздоровлением. Но таких «путей» сегодня нет. Мы можем говорить не о «путях выхода», а о формах и методах сопротивления разрушительной политике и об образе будущего, о котором мы мечтаем.

Почему я откликнулся на ваше приглашение и зачем приехал на съезд? Я хочу поделиться с вами тем, что я понял в результате более чем пятидесятилетней педагогической жизни и тридцатилетнего научного исследования «реформ» образования в России с 1918 по 2021 год. Я хочу расширить ваше представление о процессах, происходящих в нашем образовании в настоящем и происходивших в прошлом. Думаю, это вам необходимо, ибо от правильного понимания прошлого зависит понимание настоящего, зависит постановка ваших целей, зависят ваши действия, ваша воля и исход вашей борьбы.

Сейчас крайне актуальна борьба против жестко навязываемой нам цифровизации образования. Здесь, я думаю, всё ясно. Есть научные данные о вреде цифровых технологий для здоровья детей. На только что проведённом массовом опыте дистанционного обучения мы непосредственно увидели всю вредоносность и педагогическую неадекватность этих технологий и ужаснулись результатами эксперимента, проявившимися на наших детях.

Об этом будут говорить многие. Я буду говорить о другом, не менее важном — о связи нынешних «реформ» с предыдущими, о преемственности их целей, методов и результатов. Обращение к прошлому в его связи с настоящим поможет вам объёмнее, глубже и правильнее понять нынешнюю ситуацию в образовании и найти ответ на вопрос «что делать?».

Дистанционнное образование Edu.gov.ru

Постараюсь осветить три взаимосвязанные темы:

1) история «реформ» и коренная причина деградации образования;

2) почему дети «плохо» учатся;

3) что надо сделать, чтобы они учились хорошо.

Часть первая. История «реформ» и коренная причина деградации образования.

Одна из целей вашего съезда — получить обоснованный ответ на первый вопрос повестки дня: «деградация системы образования — результат ошибок государственной политики или целенаправленное уничтожение?».

Мой ответ однозначен и обоснован фактами: сознательное, давно спланированное, многодесятилетнее разрушение российского образования с конечной целью его полного уничтожения и замены кастовым образованием (эта цель отчётливо проявилась в процессе цифровизации образования).

Началось это разрушение с 1918 г. В 1930-х оно было пресечено твёрдой государственной Волей, — советская школа повернулась к Традиции, и качество обучения и знаний стало быстро расти.

Тенденции изменения качества знаний выпускников школ с 1931 по 2015 г.

Посмотрите внимательно на диаграмму (обоснована в монографии «Реформы» образования в России 1918−2018»). Она показывает, как изменялось качество нашего образования с 1931 по 2015 год. Нижняя ломаная представляет динамику изменения высшего качества (процент абитуриентов вузов, знающих математику на 4 и 5), верхняя — допустимого качества (знания на 3, 4, 5).

1949 год: 74% выпускников школ знают математику на 4 и 5!

Дистанционное образование

1956 год: первое резкое падение качества. Причина — в учебный процесс вломились «реформаторы». В частности, из неполной средней школы (5−7-е классы) были выведены замечательные учебники математики А. П. Киселёва. В итоге к 1960 году качественные знания по математике имеют только 20% выпускников (сокращение в 3,5 раза).

1978 год: второе, обвальное падение качества. Причина — «реформа-70», коренное изменение программ, учебников и методов преподавания. Была уничтожена классическая методика. Учителя предвидели все конкретные результаты всех «реформаторских» новаций: снижение качества знаний и мышления учащихся, утрату навыков. Они писали письма в министерство, в журнал «Математика в школе», в которых профессионально анализировали идеи «реформы», показывали их антипедагогичность, предсказывали результаты, протестовали. «Реформаторы» учителей не слышали — они завладели созданным для реализации «реформы» Министерством просвещения СССР и, не обращая никакого внимания на критику, последовательно реализовывали все свои планы, несмотря на сразу же проявившиеся на практике губительные результаты. То же самое происходит и сегодня.

Судить о целях нужно по результатам. Результаты, начиная с 1956 года и по сей день, всегда одинаковы — непрерывное ухудшение. Официальное отношение к этим результатам тоже всегда одинаково — сокрытие правды завесой «процентомании», умолчанием и ложью, а также перевод стрелок» на новые обманные «пути». Такое отношение проявляет скрытую цель — удержание и закрепление результатов вместо исправления ошибок.

Если цель благая, то добросовестные и очевидные ошибки всегда исправляются. Наши реформаторы никогда не анализировали и не исправляли свои ошибки.

Академик Л. С. Понтрягин назвал «реформу-70» огромной общегосударственной диверсией. Без результатов этой «реформы» невозможна была бы переориентация сознания молодёжи с овладения знаниями и дальнейшего профессионального служения обществу на соблазны западных «ценностей» — свободы, потребительства и гедонизма. А значит, невозможно было бы разрушение страны в 1991—1993 годах.

Идеи этой «реформы» действуют в нашем образовании (в программах, учебниках, «системах» обучения) по сей день и стали незаметно привычными. В частности, не выведены из программ темы высшей математики — непосильные для детского возраста, перегружающие содержание учебного предмета и ненужные для общего образования. Именно здесь, в «реформе-70» — коренная причина и начало непрерывного процесса деградации нашего образования.

Обращаю ваше внимание на важнейший исторический факт: при доступных детскому возрасту программах, понятных учебниках и правильной, выработанной более чем столетним опытом русской школы методике преподавания примерно 75% детей можно учить на «хорошо» и «отлично». Сегодня же очередные наследники «реформаторов» уверяют вас, что есть дети «одарённые» (их 25%) и есть «неодарённые» (их 75%), которых можно вообще не учить. И, значит, образование должно быть кастовым.

В сети интернет уже появился отклик на моё выступление на конференции 22.05.2021, в котором некий «наблюдатель» утверждает, что падение результатов обучения в 1956 года следует объяснять не действиями «реформаторов», а отменой платы за обучение в старших классах, в результате чего в старшую школу пошли учиться малоспособные дети бедных семей, которые и понизили успеваемость.

Дистанционное образование. (cc) М. Денисов, mos.ru

«Реформаторы», значит, не виноваты, виноваты дети? Вот он — всегда необходимый им «перевод стрелок». Точно так же они объясняли крах «реформы-70» введением всеобуча — опять дети оказались недостойными их хорошей «реформы». Сегодня они уже заявляют, что этих «плохих» детей и учить не надо.

Желающим глубже понять историю и её связи с современностью предлагаю вдумчиво прочитать книгу «Реформы» образования в России 1918−2018 (идеи, методология, результаты)». Эта книга ищет своих читателей. Её легко найти в интернете, в частности — на сайте РКШ.

Часть вторая. Почему дети «плохо» учатся?

Теперь поговорим о ваших детях — о методах их обучения и о результатах. С результатами всё ясно: знаний нет, смыслового мышления нет, способность понимания атрофирована.

К примеру, проверьте своего ребёнка на знание таблицы умножения, на умение складывать, перемножать и делить целые числа и дроби (½+1/3=?), а главное, на способность решать простые арифметические задачи (80% моих студентов не могут понять условие задачи для 6-го класса). Проверьте его грамотность в письме. Проверьте, сможет ли он адекватно пересказать (лучше — написать) прочитанный короткий текст? Сможет ли составить своё маленькое письменное сочинение на заданную тему?

Дайте старшим детям задачу для 4-го класса: «В классе 28 детей, число мальчиков относится к числу девочек, как 4 к 3. Сколько в классе мальчиков и сколько девочек?» Спросите, что значит «относится»? 70% моих студентов не могут понять условие этой задачи.

Современные «реформаторы», их зоркие «наблюдатели» и даже учителя говорят вам: у детей «низкая учебная мотивация», или попросту — дети не хотят учиться. Но почему же они перестали «хотеть» учится? На этот важный вопрос никто внятно и определённо не отвечает. Но может точно ответить история.

Начало обвального падения качества знаний учащихся — 1978 год. Причина — идеология «реформы-70» (повышение теоретического уровня обучения), которая сделала обучение непонимаемым. Доказательство — письмо тринадцати старшеклассниц из Вильнюса, опубликованное в «Комсомольской правде» 12 марта 1978 года в статье под заголовком «Бесталанные ученики?»:

«Нам никак не одолеть программу по математике… Многого не понимаем, зубрёжкой не возьмёшь… Такие заумные учебники… Вот и ходим мы в «дебилах», как называют нас учителя…»

Это выдержка из замечательной статьи академика Л. С. Понтрягина, опубликованной в 1980 году и вскрывшей всю преступную ложность идеологии «реформаторов-70».

НХ. Книга не что иное, как человек, говорящий публично. 1918-1922

Итак, причина того, почему дети перестали «хотеть» учиться, проста — обучение стало «заумным». Учебники стали непонятными. Потому дети и перестали их читать.

«Хороший учебник — фундамент хорошего обучения» (К. Д. Ушинский). В хорошем учебнике сконцентрирована правильная методика обучения. При хорошем учебнике и средний учитель будет иметь хорошие результаты.

Перейдём теперь от прошлой истории к сегодняшней. Думаю, все вы согласитесь, что учебники, по которым учат ваших детей, ужасные. Понимаете ли вы, в чём их пороки и причины этих пороков? Почему в течение вот уже более полувека у детей нет хороших учебников? В то время, когда весь мир продолжает изучать советскую систему образования, методы обучения, переводит и переиздаёт «знаменитые» учебники математики А. П. Киселёва. Найдите учебник геометрии для 6−7-х классов (1-я часть «Планиметрия») и дайте своему ребёнку. Вы увидите результат.

Можете ли осознать, что вас обманывают, когда вы слышите, что наше образование на верном пути «прогресса», что надо идти вперёд, а не назад, что новое время требует от людей новых качеств, поэтому образование должно ставить новые цели, для достижения которых нужны совершенно новые формы и методы обучения, что надо совершенствовать эти новые формы — ЕГЭ, ФГОСы, дистант и прочее?

Замечу, что ссылка на «прогресс» — стандартный аргумент «реформаторов». Точно так же они оправдывали «реформу-70» требованиями НТР (научно-технической революции). И надо признать, что эта уловка действует на массовое сознание. Сегодня немало родителей и учителей наивно соглашаются с «неостановимостью прогресса», не осознавая, что технологический прогресс и его внедрение в образование — абсолютно разные вещи. Первый, конечно, не остановим, но второй — абсолютно не нужен школе, вреден и должен быть остановлен, если мы не хотим быть рабами цифровизации и стоящих за нею сил. Заметим, что так же стандартно и так же действенно предложение «совершенствовать» то, что приносит вред (опять — «перевод стрелок» на ложный путь).

Новая школа Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

Пример нового, внедряемого сегодня «метода» обучения, требуемого «прогрессом», — «проектная деятельность». Заслуженный учитель России, автор инновационной педагогической «системы», доктор педнаук, академик РАО Е. А. Ямбург предлагает первоклашкам выполнить замечательный «проект» под названием «бабушкин пирог» — он-де развивает личностное эмоциональное общение, память, мелкую моторику и пр. Можете оценить «лукавство» аргументации и понять истинные цели этого и всех других подобных «проектов»? Они подменяют обучение знаниям некой придуманной «деятельностью» учащихся, якобы «развивающей» их личность. Истинная цель этого метода — подрыв системы обучения знаниям. Точнее, закрепление достигнутого в 1970-х годах и перевод внимания учителей и родителей на новые ложные цели. Надо знать, что «метод проектов» уже был апробирован «реформаторами» в 1920-х годах, дал отрицательные результаты и был запрещён в 1930-х годах как «вредительский».

Встаёт вопрос: кто возрождает «метод проектов»? Ответ: наша педагогическая и психологическая «наука», сосредоточенная в институтах РАО и на психологическом факультете МГУ. Реанимируется не только этот метод, но и педология (кастовая выбраковка детей), и многое другое, проверенное практикой на предмет вредительства.

Могу назвать одну из главных фамилий: А. Асмолов — доктор психологических наук, академик РАО, зав. кафедрой психологии личности МГУ, вице-президент Российского психологического общества, обладатель всех возможных научных титулов, кавалер многих наград (числом 17), владелец многих руководящих постов (около 20). Он автор «Стратегии развития вариативного образования в России» (1994 г.), разрушившей единое образовательное пространство страны. Сегодня дети, переходящие из одной школы в другую, зачастую не могут продолжать нормальное обучение, потому что в разных школах учат по разным программам, по разным учебникам и по разным «системам» обучения.

Приезд гувернантки в купеческий дом. 1866 Х., м. 44х53,3 ГТГ

Другое его «ценное» изобретение — «системно-деятельностный подход». Он придумал этот «подход» в 1985 году и в течение многих лет, будучи заместителем министра образования (1992−1998), занимался внедрением его в практику образования через ФГОСы. Что это за «подход»? Вот что говорит о нём сам Асмолов:

« Системно-деятельностный подход сегодня реально приходит в образование, нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности, указывает и помогает отследить ценностные ориентиры, которые встраиваются в новое поколение стандартов российского образования » (Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения / А.Г. Асмолов // Педагогика. — 2009. — №4. — С.18−22).

Вам понятно? Вдумайтесь: каким образом некий словесный «подход», «встроенный» в некий бюрократический документ, может «развить» конкретную личность, «помочь» кому-то что-то где-то «отследить» и «сформировать»? А что за язык! «Подход приходит»?!

За всеми этими претенциозными словесами скрывается та же цель — подменить знания «деятельностью» и «развитием», конкретные предметные умения и навыки — «универсальными учебными действиями, без которых ничего не может быть». Ну и фраза! И что это такое — «универсальные действия». И существуют ли они в реальности, а не в воображении педакадемиков?

Наконец, надо сказать ещё об одной разрушительной «научной» идее, внедрённой педучёными в наше образование, — это идея «развития» ребёнка. Эта идея появилась в советской психологии в начале 1930-х годов, её придумал педолог Лев Выготский. Долгое время она осторожно внедрялась в обиход советской педагогики. В 1990-х «реформаторы» внедрили её в российское образование, подменив основную задачу дать учащимся качественные знания основ наук (опять подмена!). С этой идеей и связана ваша родительская «деятельность» по выполнению домашних заданий вместо ваших детей.

Поясню. Л. Выготский ввёл в «науку» представление о двух «зонах» развития ребёнка:

зона актуального развития (ЗАР) определяется задачами, которые ребёнок может решать сам, без помощи взрослого;

зона ближайшего развития (ЗБР) — задачи, которые он может решать с помощью взрослого.

Наши педучёные сделали вывод, что обучение должно проходить в области ЗБР, иначе ребёнок не разовьётся. А авторы учебников (Л. Петерсон и другие) стали придумывать для детей «развивающие» задачи, которые они не могут решить сами, но должны «суметь» решить с помощью родителей.

Заметим, что теории Л. Выготского подвергаются сегодня уничтожающей критике психологов всего мира. У нас главным выготскианцем, по его собственному признанию, является А. Асмолов.

Часть третья. Желаемое будущее

Наконец, последний заявленный раздел моего доклада — желаемое будущее нашего образования.

Есть простая и мудрая истина: «дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые» (Мф 17:7).

Что такое «худое дерево»? Это дерево, не укоренённое в родной почве, не получающее из неё достаточного количества соков и питательных веществ, необходимых для здорового роста.

Отсюда мораль: только те новации плодотворны, которые органически вырастают из Традиции. Только если «новое» базируется на многовековом педагогическом опыте, если учитывает и развивает знания, добытые трудом лучших педагогов и проверенные практикой, можно надеяться, что «новое» тоже будет истинным, жизнеспособным и полезным.

Цифровизация Mos.ru

Доказательство: «реформа» 1930-х годов, которая отбросила все выдуманные «инновации» 1920-х, повернула нашу школу лицом к Традиции (с учётом новых требований и возможностей общества — массовость и др.), к принципам организации обучения, выработанным более чем столетним развитием дореволюционной русской школы (включая методы и учебники), и за семь лет, к 1937 году восстановила качество образования.

Вывод. Не ищите «новых», «лучших» педагогических «систем», методов, учителей, учебников. Не надейтесь на чудо, которое позволит вам легко решить вашу проблему и дать хорошее образование вашему ребёнку. Общего образования в России больше нет. Боритесь сообща за то, чтобы в России было восстановлено советское образование 1930−1950-х годов, высшее качество которого признано во всём мире.

Это единственный путь, правильность которого доказана историей. Все другие «пути», на которые «реформаторы» регулярно «переводят стрелки», имеют целью увести нас подальше от истинного, чтобы мы даже забыли о его существовании.

Путь этот сегодня крепко закрыт. Но если России суждено жить и продолжать нести в мир свою миссию, он, непременно откроется.

И знайте, что вас будут сбивать с этого пути, соблазнять «инновациями», обольщать лукавыми словами и обещаниями, внушать, что надо идти «в ногу со временем», что иного не дано.

Чтобы устоять, надо ясно и глубоко понять то, что я пытаюсь вам донести, ту истинную историческую реальность (прошлую и настоящую), которую мы забыли и которую изощрённо искажают новые «реформаторы» и их учёная обслуга.

Слышится контраргумент «нельзя дважды войти в одну и ту же воду». Он здесь не применим. Вернуться к традиции, к проверенным жизнью принципам не равносильно «войти в ту же воду». Пример — реформа 1930-х годов.

В заключение хочу затронуть ещё одну важнейшую тему — тему глобальной образовательной политики. Надо понимать, что образование разрушается не только у нас в стране, но и во всём мире. Цель глобалистов — кастовое общество и кастовое образование. Эту цель наивно-цинично выдал нам Герман Греф:

«Как только люди поймут основу своего «Я», управлять ими, то есть манипулировать станет чрезвычайно тяжело».

Следовательно, цель Грефа и стоящих за ним сил — переформатировать сознание людей так, чтобы они не могли понять основу своего «Я». Ключевую роль во всём этом процессе играет образование.

Школьная форма на витрине Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

Сегодня приоткрылась завеса, показались некоторые, доселе скрытые управители глобальных «реформ» (в частности, образовательных), и прояснились их цели. Послушайте настоящего народного учителя РФ, настоящего учителя С. Е. Рукшина, который на вопрос о том, кто же запустил этот геополитический проект и кто управляет им, отвечает так:

«Кто запустил? … Я боюсь, что мы с вами не узнаем ответа на этот вопрос. Но есть интереснейшая деталь. В начале 2000-х годов я удостоился приглашения американцев на их ежегодный семинар, который проводит небольшой частный институт в Парк-Сити. После Олимпиады в Солт-Лейк Сити они собрали представителей десятка стран, система образования которых им была интересна… И потом появилась в конце этого семинара Элен Вульфенсон — жена бывшего председателя Всемирного банка… Я помню её замечательную цитату, в переводе на русский она, практически дословно, звучит так: « Мы считаем, что Россия недостаточно богатая и цивилизованная страна, чтобы иметь общедоступное хорошее образование. И у нас есть инструменты, чтоб довести нашу точку зрения до тех, кто руководит тенденциями и управляет образованием в вашей стране ».

Как вы думаете, какие «инструменты» она имела в виду? Конечно деньги! Это главный «инструмент» всемирных «реформаторов», который позволяет им инициировать и эффективно управлять разнообразными процессами в мировой истории. Цели и механизмы этого управления раскрывает нам профессор Валентин Катасонов.

Напомню ещё несколько фактов, которые вам надо знать.

В 1994 году Всемирный банк подготовил доклад «Реформа образования для России», в котором потребовал ввести ЕГЭ, распустить педвузы и убрать профтехучилища. На исполнение этих указаний он выделил России $220 млн. Указания, как мы знаем, исполнены. Правда, кое-где «профтехколледжи» и педвузы ещё остались, но педвузы продолжают сознательно и целенаправленно добивать, как поведала нам в своём выступлении на Конференции активист из Иркутска В. А. Бадюк.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

В 1992 году по инициативе Всемирного банка и на его средства при поддержке премьер-министра РФ Е. Гайдара была создана Высшая школа экономики (ВШЭ). Цели: воспитание новых кадров «на основе использования зарубежного опыта» и изменение общественного сознания через «реформирование» образования.

В 1993 году эту цель уточнил и поставил перед образованием первый «демократический» министр образования РФ Э. Днепров — «сформировать новый тип личности и народа» («Учительская газета». 1994. №50. С.13).

Через 25 лет, в 2018 году ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, глава Института образования ВШЭ Исаак Фрумин, директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова заявили обществу очередную «реформу», цель которой — «создание нового человека» через непрерывный процесс (имеется в виду непрерывный контроль за развитием человека) «от колыбели до могилы». Контроль предполагается осуществлять с помощью всеобъемлющей цифровизации и чипизации ваших детей. Поэтому в докладе ВШЭ и поставлена задача сверхбыстрой цифровизации школы. Речь идёт уже не о разрушении образования, а о разрушении Души России!

Что же нам делать?

Прежде всего, ясно понять, где правда, а где ложь. И решительно стать в ряды борцов за правду.

Не ждите быстрых результатов. Борьба будет долгая и трудная. Расширяйте круг борцов. Просвещайте людей. Не теряйте энергии и цели. Верьте в правоту и победу нашего Дела!

Вера основана на сознании нашей Правоты и на растущем в России (и в мире) массовом общественном сознательном сопротивлении.

Исход борьбы зависит от нашей сплочённости, от нашей настойчивости и бескомпромиссности, от решительности и силы наших действий.

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