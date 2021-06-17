Ярославль, 17 июня, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев рассказал о возможности принудительной вакцинации сотрудников промышленных предприятий региона. Эту тему народный избранник затронул на заседании комитета по здравоохранению 17 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Вакцина

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по вакцинопрофилактике Елена Чепрасова рассказала, что при нынешних темпах вакцинации рекомендуемый охват в регионе будет достигнут только в конце 2024 года.

Бывший директор Ярославского моторного завода рассказал, что знает, как увеличить темпы.

«Можно, конечно, решить вопрос с вакцинацией и пойдут у нас люди. Такой метод есть очень хороший, называется добровольно-принудительный. Нормально! Рядами ровными пойдут. Директоров всех в одно место, со всеми побеседовать. Все мы понимаем», — сказал заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

В принудительной вакцинации депутат увидел только одну проблему.

«Вопрос встанет тогда другой моментально — а хватит ли вакцины-то? Вот сегодня 153 тысячи доз, 90 процентов израсходовано. Вот я сейчас был в больнице медсанчасти моторного завода — да, говорит, пошёл народ. Пошёл-пошёл-пошёл, а хватит ли вакцины? Вот пришло немножко. А завтра они придут и вакцины не будет. И что они нам тогда скажут? Вот вопрос, тоже социальный уже вопрос, ребят. Здесь надо тоже не ошибиться», — отметил депутат.

Елена Чепрасова в ответ заявила, что в области запасы вакцины в регионе есть. Дальше тему обязательной вакцинации депутаты и специалисты развивать не стали.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном введении обязательной вакцинации для некоторых категорий 17 июня заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.