В Ярославской областной думе заговорили о принудительной вакцинации
Ярославль, 17 июня, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев рассказал о возможности принудительной вакцинации сотрудников промышленных предприятий региона. Эту тему народный избранник затронул на заседании комитета по здравоохранению 17 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Главный внештатный специалист департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по вакцинопрофилактике Елена Чепрасова рассказала, что при нынешних темпах вакцинации рекомендуемый охват в регионе будет достигнут только в конце 2024 года.
Бывший директор Ярославского моторного завода рассказал, что знает, как увеличить темпы.
В принудительной вакцинации депутат увидел только одну проблему.
Елена Чепрасова в ответ заявила, что в области запасы вакцины в регионе есть. Дальше тему обязательной вакцинации депутаты и специалисты развивать не стали.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возможном введении обязательной вакцинации для некоторых категорий 17 июня заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников.