Вена, , 21:57 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц 17 июня прокомментировал встречу премьер-министра Косово Альбина Курти с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.

Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Курца:

«Эти встречи непросты, и мы это знаем. До сегодняшнего дня прогресс был ограничен. Именно поэтому такие встречи важны, и я надеюсь, что в будущем будет достигнут должный прогресс. Это было бы благом для граждан и для всего региона. Все должны быть заинтересованы в проведении таких переговоров».

Политик подчеркнул, что способом решения двусторонних проблем может стать лишь сближение сторон и что регион Западные Балканы очень важен для его страны. Курц сообщил, что он обсудил итоги встречи Курти и Вучича со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

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