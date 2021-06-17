Вена, 17 июня 2021, 21:57 — REGNUM Канцлер Австрии Себастьян Курц 17 июня прокомментировал встречу премьер-министра Косово Альбина Курти с президентом Сербии Александром Вучичем. Встреча состоялась 15 июня в Брюсселе.
Албанское новостное агентство Telegrafi приводит слова Курца:
Политик подчеркнул, что способом решения двусторонних проблем может стать лишь сближение сторон и что регион Западные Балканы очень важен для его страны. Курц сообщил, что он обсудил итоги встречи Курти и Вучича со специальным представителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.
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