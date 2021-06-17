Анкара, , 21:38 — REGNUM Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Европейский союз перестать быть слепым и принять в свой состав Турцию, без которой ему не стать центром силы.

Об этом Эрдоган заявил 17 июня на саммите стран юго-восточной Европы в Анталье.

«Мы хотим в конце концов видеть результат нашего многолетнего стремления в состав ЕС. Евросоюз не станет центром притяжения и силы, если в нём не будет Турции. Мы хотим, чтобы ЕС как можно скорее избавился от напавшей на него слепоты», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС в 1963 году, а в 1987 году подала официальную заявку на вступление в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Молдавии посетит с рабочим визитом Турцию