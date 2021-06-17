Приштина, , 21:42 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти, посол Великобритании в Косово Николас Абботт и спикер парламента Косово Главк Конюфца 17 июня подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой меморандума является отслеживание процесса назначения на высокие посты в Косово Великобританией.

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После заключения меморандума стороны не выступили с заявлениями для СМИ.

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