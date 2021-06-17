Киев, , 21:25 — REGNUM Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» по плану «Месячный» установила новый тариф для населения в июне на уровне 11,94 грн за кубометр.

Об этом 17 июня сообщает пресс-служба компании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вместе с тем, в сообщении подчеркивается, что по умолчанию все клиенты «Нафтогаза» остаются на «Годовом» тарифе в 7,96 грн. Отмечается, что высокий месячный тариф обусловлен ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4−5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Поскольку Украина импортирует 30% от общих объемов потребления, цены на газ формируются, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках.

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на специальном брифинге назвала такую новость «шоковой», подчеркнув, что «уничтожающее» отношение «Слуг народа» к людям надо немедленно прекращать.

«Украинцы не в состоянии были платить и по 6 гривен, а повышение цен на газ до 12 гривен за кубометр — это практически геноцид. Фракция «Батькивщина» будут требовать немедленно отменить это решение, потому что для такого резкого повышения нет никаких обоснований», — отметила она.

В схожем духе выступили многие политические эксперты, после чего «Нафтогаз» обнародовал дополнительное заявление, в котором говорится, что «ноль украинцев получают газ от «Нафтогаза» по цене 11,94 грн за кубометр, и более миллиона — по цене 7,96 грн за кубометр».

По распоряжению правительства, до мая «Нафтогаз» продавал газ по фиксированной цене в 6,86 грн, а 1 мая все газоснабжающие компании Украины должны были перевести бытовых потребителей на годовые тарифы с фиксированной ценой. Вместе с тем, пока неясно, по какой цене будут получать газ подавляющее большинство граждан Украины, которые являются клиентами не «Нафтогаза», а региональных газсбытов.