Вашингтон, , 21:15 — REGNUM Президент США Джозеф Байден готов к двусторонним переговорам с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил 17 июня на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, такая встреча может состояться осенью в рамках намеченного в Риме саммита Группы двадцати, так же известной как G20.

«Он будет искать возможности взаимодействовать с Си Цзиньпином. В данный момент каких-то конкретных планов у нас нет. Но я бы отметил, что оба лидера, вероятно, примут участие в саммите Группы двадцати в Италии в октябре», — заявил Салливан.

По его словам, «достаточно скоро» начнется обсуждение «верных модальностей» взаимодействия лидеров США и Китая.

«Это может быть телефонный разговор, может быть встреча на каком-то международном мероприятии или нечто другое», — пояснил Салливан.

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