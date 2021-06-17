Вашингтон, 17 июня 2021, 21:11 — REGNUM Вызов бросил российский президент Владимир Путин американскому коллеге Джо Байдену в ходе переговоров 16 июня в Женеве (Швейцария), сообщил 17 июня журналистам советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Зато со своей стороны Байден указал Путину «ясные пределы» неприемлемых действий России в сфере хакерских атак, отметил американский представитель.
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