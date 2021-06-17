Киев, , 21:08 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вечером 17 июня провел телефонный разговор с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе беседы стороны обсудили будущий визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Кулеба и Нуланд отметили обоюдную настроенность сделать визит «максимально содержательным и результативным». Другие подробности не сообщаются.

ИА REGNUM напоминает, что 16 июня заместитель руководителя офиса президента Украины Роман Машовец обсудил с представителями посольства США в Киеве вопросы подготовки визита Зеленского. В частности, во время встречи речь шла о подготовке двусторонних соглашений по углублению украинско-американского оборонного сотрудничества, развитии проектов в сфере исследований и испытаний, предоставлении Украине помощи США в сфере безопасности.

Визит Зеленского в США должен состояться ориентировочно в конце июля. Во время визита планируется подписание целого ряда соглашений в сфере политики, безопасности, военно-технического сотрудничества, экономики и экологии.