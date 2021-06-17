Киев, , 20:56 — REGNUM Украинская делегация не поедет в Минск на переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе, пока президентом республики является Александр Лукашенко.

Об этом в интервью заявил глава украинской делегации, первый президент страны Леонид Кравчук.

«Нельзя, чтобы страна, где самопровозглашенный президент применяет репрессивные диктаторские методы управления… (принимала такие переговоры). Если пройдут дополнительные выборы, выберут нового президента, тогда пожалуйста», — отметил Кравчук.

Вместе с тем он признал, что решение о переносе заседаний контактной группы по урегулированию в Донбассе из Минска должны утвердить все стороны, а не только Украина.

ИА REGNUM напоминает, что в конце мая Кравчук заявил, что переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе с физическим присутствием сторон могут быть продолжены в Швейцарии или Финляндии. В свою очередь, Лукашенко отметил, что такой шаг не пойдёт на пользу переговорному процессу, но ради общей пользы Минск возражать не будет.

«Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать», — сказал он.