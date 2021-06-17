Киев, , 20:44 — REGNUM К концу 2023 года абсолютно все государственные услуги на Украине перейдут в онлайн, заявил вице-премьер страны — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По словам Федорова, если услуги нет онлайн — её не может существовать оффлайн, поскольку «цифровое государство — это в первую очередь о равенстве и эффективности».

Вместе с тем, министр отметил, что центры предоставления административных услуг продолжат свою работу, поскольку «всегда будут люди старшего поколения».

«Мы запускаем сервисы и упрощаем процедуры — это меньшая нагрузка на центры, меньшие очереди, и для тех людей, которые еще не цифровые, будет удобнее и быстрее», — сказал Фёдоров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Верховная рада Украины поддержала за основу законопроект о предоставлении электронных публичных услуг без вмешательства чиновников. В мае президент УкраиныВладимир Зеленскийзаявил, что 24 августа 2021 года Украина перейдет в режим paperless.