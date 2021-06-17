Москва, , 20:43 — REGNUM Украина находится под ручным управлением Вашингтона, очевидно, забыв про свою «незалежність», написала 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём ТГ-канале.

Захарова «Это уже не просто внешнее управление Украиной, это уже внешнее ручное управление Украиной. А как же незалежність? Украинский народ унижали по-разному. Но так ещё никогда».

Таким образом российский дипломат прокомментировала недавнее совместное заявление американского посольства и представительства ЕС на Украине. По её словам, американская дипмиссия «открыто заявляет, что преобразования на Украине продвигаются не так скоро, как хотелось бы Вашингтону».

Американцы требуют от Киева ускорить и усилить реформы, а для этого Украине рекомендуется создать «независимые комиссии советников, которые будут решать, подходит тот или иной кандидат на соответствующую государственную должность или нет». Речь идёт в том числе о судьях и прокурорах, а также о главе Национального антикоррупционного бюро Украины.

Обращает на себя внимание нюанс, согласно которому в комиссии должны состоять эксперты, назначаемые «иностранными партнёрами Украины» и у них должно быть право «вето».

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