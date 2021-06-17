Луганск, , 20:28 — REGNUM Один раз за сутки 16 июня ВСУ обстреляли территорию ЛНР, сообщает 17 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Уточняется, что обстрелян был район села Калиновка. ВСУ применили миномёты калибра 82 мм. Было выпущено девять мин.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР старший лейтенант Иван Филипоненко напомнил, что Калиновка была обстреляна после двух недель «тишины».

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