Пермь, 17 июня 2021, 20:04 — REGNUM В Пермском крае принят региональный закон о молодёжной политике. 17 июня во втором окончательном чтении его утвердили депутаты краевого Заксобрания.
Региональный закон дополняет принятый ранее федеральный и определяет правовые основы реализации молодёжной политики в Прикамье. Он прорабатывался более 11 лет.
По данным пресс-службы губернатора края, на территории Прикамья сейчас живут 706 тыс. граждан возрастом от 14 до 35 лет. Из них 45% постоянно проживают в Перми.