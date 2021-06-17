Минск, , 19:53 — REGNUM «О встрече президентов России и США сейчас много говорят, горячо обсуждая, кто выиграл, а кто проиграл. Основным итогом встречи Путина и Байдена стало отсутствие компромисса», — заявил 17 июня в интервью ИА REGNUM белорусский учёный, доктор философских наук, профессор Лев Криштапович.

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«Договориться не удалось, поэтому что позиции сторон диаметрально противоположные и даже несовместимые, — обратил внимание профессор. — Байден — это воплощение однополярности, представитель американского и в целом западного олигархата, который настроен на «мир по-американски». В этом мире центр находится на Западе. Путин олицетворяет многополярное мироустройство, является носителем идеи многополярности».

Криштаповича считает, «примирить эти векторы мирового развития невозможно — возможно лишь использовать старый принцип «мирного сосуществования». По мнению эксперта, реализация этого принципа была явлена в обсуждении президентами США и России ситуации в Белоруссии.

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«Байден, исходя из западного мировоззрения, однополярного мироустройства, предлагает оценивать ситуацию в Белоруссии с вполне ясным тезисом: власть здесь должна поменяться, она должна быть прозападной, — отметил белорусский эксперт. — Путин исходит из того, что ситуация в Белоруссии должна оцениваться с позиций многополярного мира. В этом отношении Белоруссия, что бы ни говорили о Союзном государстве России и Белоруссии, является составной частью этого государства. Соответственно, то, что происходит в Белоруссии, непосредственно касается России».

Поэтому, полагает Криштапович, попытку навязать западное представление ситуации в Белоруссии следует воспринимать как непрямую попытку навязать западное представление ситуации в России. Ни в Белоруссии, ни в России такой подход к анализу и трактовке происходящего не может быть принят.

«Ясно, что такой подход не может быть принят современным политическим классом России, российским президентом — в силу принципиального понимания необходимости создания нового миропорядка с многочисленными центрами силы», — констатировал белорусский учёный.