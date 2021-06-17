Пенза, 17 июня 2021, 19:42 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Олег Мельниченко передал 17 июня в избирком документы для регистрации в качестве кандидата в губернаторы.
Зампредседателя избирательной комиссии Пензенской области Алексей Климухин заявил, что документы поступили в избирком и зарегистрированы в установленном порядке.
ИА REGNUM напоминает, досрочные выборы губернатора Пензенской области назначены на 19 сентября. Соответствующее постановление приняли депутаты в ходе очередной сессии Законодательного Собрания 11 июня.
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