17 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 19:57 — REGNUM Слова кандидата в мэры Нью-Йорка от Демократической партии наделали много шума, когда она заявил, что людям, проявляющим признаки психических болезней, не место на улицах города.

Танец психически больного Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США

Эндрю Янг сказал, что с улиц необходимо устранить людей, страдающих от психических заболеваний. Он указал на несколько атак в отношении американцев азиатского происхождения, которые были совершенны психически нестабильными людьми. Город должен быть способен выявлять тех, кому нужна помощь, и предоставлять им медицинское обслуживание, даже если они не просят, объяснил Янг.

«Да, у психически больных людей есть права, но знаете, у кого еще есть права? У нас: людей и семей города. У нас есть права гулять по улице и не бояться за жизнь из-за психически больного человека, который может на нас напасть», — заявил Янг, который имеет азиатские корни.

Эндрю Янг Gage Skidmore

Он также сделал заявление по поводу большого количества бездомных людей, живущих на улицах Манхэттена.

«Психически нездоровые бездомные меняют картину нашего города», — отметил Янг и добавил, что многие семьи покинули Нью-Йорк из-за их присутствия на улицах.

«Речь идет о сотнях психически больных людей, которые окружают нас каждый день на улицах и в метро. Мы должны переместить их с улиц и метро в более хорошую обстановку», — указал политик.

В целом, отмечает The New Yrok Times, комментарии Янга отразили его агрессивную манеру, с которой он обсуждал социальные проблемы и преступления в последнее время.

Его выступление привлекло много внимания в социальных сетях и вызвало недовольство со стороны людей, который заявили, что им не хватало сочувствия и понимания, а также тех, на кого повесили ярлык психически нездоровых.

Многие указали, что, согласно исследованиям, люди с серьезными психическими нарушениями чаще становятся жертвами, чем преступниками.

«Я ЗНАЮ, что ваше послание более детально и сострадательно. Но в условиях, когда так много людей страдают от психических заболеваний, важно быть очень осторожным в выборе слов», — пишет S.E. Cupp.

«Я был твоим сторонником многие году и сильно расстроился из-за твоих замечаний. Я считаю, что от людей с психическими заболеваниями нельзя избавляться из-за того, что кому-то некомфортно рядом с ними. Где человечность?» — спрашивает @_gkgal_.

«Я так хотел бы, чтобы ты не формулировал это таким образом. Нам нужно, чтобы ты победил!» — жалеет DarkSaber2500.

«Вы шутите. Янг не ошибся. В Нью-Йорке слишком много психически больных людей, и они опасны для других. Бездомный мужчина напал на меня в метро две недели назад. Этим людям нужна помощь», — поддерживает Thiago Santos.

«Люди, страдающие от психических болезней, во сто крат больше подвержены опасности пострадать от жестокости, чем причинить кому-то вред», — указывает RadicalPolitics.

Психически больной на улице Цитата из к/ф «Мистер Джонс». Реж. Майк Фиггис. 1993

«Я искренне хотел бы, чтобы вы узнали об истории инвалидности в этой стране и о том, как правительство отняло так много прав, о евгенике и проблеме когнитивных расхождений и различий, которые принимали за отклонения. Вы встаете на историческую тропу жестокости», — считает @NmDominique.

«Его комментарий относится к тому инциденту, когда было совершено 33 ареста, но не оказано никакого лечения или помощи. А расплачиваться невинным людям? Это сломанная система. У меня есть проблемы с психическим здоровьем, но я все равно согласен с Эндрю Янгом», — пишет @Artists4Yаng.

Напомним, ранее полиция США арестовала мужчину, подозреваемого в жестоком избиении 65-летней азиатки на улице Нью-Йорка.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как высокий мужчина толкает пожилую женщину, она падает, и он несколько раз ударяет ее ногой по голове. При этом мимо проезжают машины, а в жилом доме за происходящим наблюдают охранники.

Сообщается, что подозреваемый Брэндон Эллиот был ранее осужден за преступление на почве ненависти.

Отмечается, что 38-летний мужчина был приговорен к пожизненному испытательному сроку за то, что в 2002 году он до смерти избил свою мать. В 2019 году он вышел из тюрьмы.