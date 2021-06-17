Донецк, , 19:00 — REGNUM Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе с начала 2021 года зафиксировали 820 случаев постановки радиоэлектронных помех, влиявших на применение их беспилотников у линии соприкосновения.

Об этом 17 июня сообщает отдел прессы и публичной информации СММ ОБСЕ.

Кроме того, БПЛА миссии подвергаются обстрелам.

«Применение технических средств, в том числе беспилотных летательных аппаратов различного радиуса действия (малого, среднего и дальнего), способствует выполнению мандата СММ. Однако почти ежедневно БПЛА СММ подвергаются воздействию помех сигналу GPS и обстрелам из стрелкового оружия», — указано в сообщении пресс-службы СММ ОБСЕ.

«Особое беспокойство вызывают инциденты с БПЛА дальнего радиуса действия: в последние месяцы во время около 83% полетов фиксировались помехи сигналу», — отмечают наблюдатели.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские каратели постоянно пытаются срывать полёты БПЛА СММ над линией соприкосновения, не желая фиксации ими многочисленных случаев размещения тяжелого вооружения в запрещенных зонах.

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