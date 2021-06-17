Москва, , 18:42 — REGNUM В администрации президента США Джо Байдена есть человек, пример которого показывает, что перепутать многие вещи можно не из-за возраста, плохой памяти или недостатка образования, сообщил 17 июня президент России Владимир Путин.

Речь шла о пресс-секретаре Белого дома Джен Псаки, славящейся своими парадоксальными высказываниями.

«У него пресс-секретарь молодая, образованная, красивая женщина, она всё время сама что-то путает», — напомнил Владимир Путин.

По мнению российского лидера, это происходит не по причине проблем с памятью или плохого образования Псаки, а из-за своеобразной расстановки приоритетов.

Президент России объяснил, что «когда люди считают, что какие-то вещи второстепенны», то они «не очень фокусируют на этом своё внимание».

При этом Путин отметил, что «американцы считают, что нет ничего важнее, кроме них самих», у них «такой стиль».

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