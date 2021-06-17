Кострома, 17 июня, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников полагает, что в течение следующей недели в регионе может быть принято решение об обязательной вакцинации сотрудников организаций, работающих с людьми. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Олег Богатырёв Вакцина

О возможности введения обязательной вакцинации Сергей Ситников заявил ходе рабочей поездки в костромской посёлок Кадый.

«Просьба одна ко всем работникам культуры, всем работникам бюджетной сферы. Пока ещё просьба, очень подозреваю, что на следующей неделе нам, возможно, придётся принимать решение о введении вакцинации по лицам, кто имеет устойчивые постоянные контакты. В Москве и трех регионах такое решение уже принято. Зараза нехорошая, злая, надо прививаться», — сказал Ситников.

Ранее решение об обязательной вакцинации для работников сфер с массовым пребыванием людей приняли в Москве, Подмосковье, Кемеровской и Сахалинской областях. По данным на 17 июня полную вакцинацию от COVID-19 в Костромской области прошли 10,5% населения региона или 66 тысяч человек. Первым компонентом вакцины привито 77 тысяч жителей области.