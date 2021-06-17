Киев, , 18:17 — REGNUM Верховная рада Украины приняла за основу проект закона, позволяющий в перспективе получить денежные компенсации от российского Газпрома.

За соответствующее решение на заседании сегодня, 17 июня, проголосовали 308 депутатов при 226 необходимых, передает корреспондент ИА REGNUM.

В законопроекте идёт речь о создании условий для выполнения соглашений об урегулировании спора (мировых соглашений), заключенных между иностранным субъектом и государством Украина.

Выступая перед депутатами, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что документ «очень необходим» Украине.

«Для того, чтобы мы могли забрать и требовать деньги от Газпрома по компенсациям перед «Нафтогазом»», — уточнил парламентарий.

Арахамия не стал уточнять, о каких именно компенсациях от российской компании может идти речь.

ИА REGNUM напоминает, что 14 июня глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил — Украина вновь готова подать иск на «Газпром» в международный арбитраж из-за блокирования российской компанией транзита газа из Центральной Азии. Вместе с тем, он сразу заявил, что соответствующий судебный процесс может затянуться на годы.