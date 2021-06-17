Москва, , 18:10 — REGNUM Закон «о коренных народах Украины» противоречит базовым международным договорам и дискриминирует миллионы русских людей, заявила 17 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это нарушает целый ряд основополагающих международных договоров в области прав человека, например, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств», — указано в комментарии Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД России.

«Более того, он ставит в дискриминационное положение миллионы русских, белорусов, молдаван, болгар, венгров, румын, греков, евреев и представителей других народов, исторически населявших территорию современной Украины», — подчеркивает официальный представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона «О коренных народах Украины», определяющий права коренных народов и способы их реализации. При этом русские не включены в перечень коренных народов страны.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил этот законопроект с юридической практикой нацистской Германии.

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