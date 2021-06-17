Киев, , 18:07 — REGNUM Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об олигархах нуждается в определенной доработке, заявили в комитете Верховной рады по вопросам интеграции в ЕС.

Комитет рассмотрел законопроект сегодня, 17 июня, сообщает аппарат украинского парламента.

Комитет постановил, что в целом законопроект не противоречит целям соглашения об ассоциации с ЕС, но ряд его положений требует доработки.

При доработке члены комитета рекомендуют офису президента учесть, помимо собственно соглашения об ассоциации, Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский заключительный акт и некоторые рекомендации ПАСЕ.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский внёс в Раду законопроект об олигархах в начале июня. Предполагается, что голосование в сессионном зале в первом чтении состоится до конца июня, осенью пройдет второе чтение и закон вступит в силу в 2022 году.