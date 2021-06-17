17 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети оценили заявление президента Украины Владимира Зеленского, который считает, что Европейский союз пытается избежать прямого диалога с украинской стороной об интеграции Украины в свои ряды.

Оксана Переможенко, , 19:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европейский союз (ЕС) пытается избежать прямого диалога с украинской стороной об интеграции Украины в свои ряды. Об этом он сказал в интервью агентствам France-Presse, Reuters и Associated Press, опубликованном 16 июня на официальном сайте украинского лидера.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам украинского президента, официальный Киев на протяжении многих лет подтверждает намерение стать частью Европейского союза, но «сам Евросоюз… не знает, как закрыться, чтобы прямо не отвечать Украине». Зеленский предположил, что это связано с усталостью европейского бизнеса от санкций против России.

Украинский президент добавил, что в Европейском союзе остались государства, которые занимают «принципиальную позицию» по вопросу интеграции Украины в ЕС. В числе таковых он назвал Польшу и страны Прибалтики.

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Интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ. 16 июня 2021 года President.gov.ua

Заявление украинского президента в социальной сети Facebook обсудили на странице депутата Рады Вадима Рабиновича. Многие отметили, что Украине, которая является бедной страной, членство в ЕС никто не обещал, а риторика Зеленского не соответствует его статусу главы государства.

«Да от нас скоро все закроются, благодаря нашим руководителям, начиная с первого», — написала Галина Л.

«ЕС уже не знает, как от нас откараскаться. Достали уже всех» — добавила Ирина С.

«Сначала было смешно. Потом печально. Сейчас противно до рыгачки. Когда этот цирк уедет на гастроли в одну сторону?» — спросила Алла Т.

«Правильно было бы, обидевшись, уйти», — отметила Кира Б.

Интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ. 16 июня 2021 года President.gov.ua

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"Ну зачем Евросоюзу самая бедная страна? Неужели до сих пор не дошло?» — спрашивает Aleksandr I.

«Он уже так доуправлялся страной, что скоро ни одна уважающая себя страна не захочет вести с ним диалог. И наш народ, возможно, тоже прозреет», — добавила Лилия К.

«Надо стать президентом, научиться работать и правильно себя вести, а потом обижаться», — пишет Люба З.

«Господи! Почему его жизнь ничему не учит?! Обвинения, претензии, требования — слова не из его словаря! Он должен их забыть, если хочет, чтобы страна существовала», — отметила Женя М.

Интервью Владимира Зеленского иностранным СМИ. 16 июня 2021 года President.gov.ua

«Так никто и никогда не обещал нам, что примут в Евросоюз. Сразу говорили о том, что голо*опые там не нужны», — добавила Нила С.

«Нужно учиться понимать с первого раза!» — написал Виталий Н.

«Европейскому союзу мы, к сожалению, не нужны! А может быть, наше место в союзе бывших стран СССР? Не стоит ли подумать и восстановить братские отношения?» — подытожил Петр О.

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