Вашингтон, , 18:10 — REGNUM Двухпартийная группа, состоящая из 21 политика, договорилась снизить цену инфраструктурного плана президента США Джо Байдена почти до $1 трлн, сообщает 17 июня Fox News.

В группу входят 11 республиканцев и данная договоренность является значительным прогрессом в переговорах на счет цены плана.

Пятилетний план оценили в $974 млрд. Источники Fox News уточнили, что также рассматривается возможность восьмилетнего плана ценой в $1,25 трлн.

Президент Байден еще не успел ознакомится с новым предложением, отмечает издание.

Напомним, инфраструктурный план, который Байден изначально оценил в $2 трлн, вызвал острые разногласия между демократами и республиканцами, которые изначально предложили снизить цену плана до $568 млрд.

Пытаясь добиться одобрения, Байден опустил цену до $1,7 трлн. Очевидно, что республиканцы посчитали это недостаточным и продолжили наставить на более скромных тратах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканцы также отвергли идею Байдена о повышении корпоративного налога ради оплаты инфраструктурного плана. Вместо этого они предложили использовать средства, который остались от проектов, направленных на борьбу с COVID-19.