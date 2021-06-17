Москва, , 17:55 — REGNUM Украинские «условия» по «Северному потоку — 2» неконструктивны и неуместны, сообщила 17 июня журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя выдвижение украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой «условий», на которых Киев согласен на запуск «СП-2», российский дипломат напомнила, что газопровод — коммерческий проект, основанный на взаимной выгоде российской и европейской сторон.

Захарова «Если украинская сторона хочет подключится к участию в проекте, то следует вести переговоры с акционерами и другими заинтересованным компаниями, прекратить эту политическую истерику и в общем вести себя прилично».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кулеба 15 июня предложил свои «условия» для запуска «СП-2» в виде «деоккупации украинских территорий и энергетической безопасности Украины».

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