17 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Кремлевская стратегия по ЛГП несет успех. Аббревиатура означает не то, что вы подумали, а «линию главного противника».

Авигдор Эскин, , 18:28 — REGNUM Кремлевская стратегия по ЛГП несет успех. Аббревиатура означает не то, что вы подумали, а «линию главного противника». Так обозначали американское направление в некоторых советских учреждениях в доперестроечные времена.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча в Женеве с Байденом стала подтверждением эффективности долгосрочной политики Москвы в отношении Запада. Все обозреватели подробно рассказывают о возвращении послов, о возобновлении переговоров о сокращении стратегического оружия, о возможном расширении взаимодействия в антитеррористической сфере и даже об Антарктике. Но главной новостью было признание сызнова Россию второй мировой державой, с которой говорят на языке равных. Не обгоняющий всех по количеству производимого Китай, а экономически умеренная Россия.

Можно рассматривать манифестацию новой атмосферы в Женеве как осознание американцами необходимости снизить градус напряженности с Кремлем по причине растущей конкурентоспособности Китая. Это побудительный фактор, бесспорно. Но обобщающим заголовком остается признание России второй по важности мировой империей.

Признание не есть согласие с политикой Кремля или отказ от роли первого и главного в мире. Но переход на язык обсуждения взаимных интересов в тоне детанта семидесятых — именно к этому стремился президент Путин последние десять лет. Всё это можно обрамить оговорками и возражениями, но публичный отказ Байдена от лексики угроз и ультиматумов возвещает о новых возможностях в американо-российских отношениях.

Владимир Путин и Джо Байден на встрече в Женеве Whitehouse.gov

Всё это не обозначает немедленную отмену санкций или решение проблемы Крыма и Донбасса. Обоюдная тактика будет отличаться постепенностью и «сторговыванием» по каждому пункту. Не следует ожидать от Вашингтона искреннего и полного признания России равной. Но вместо пренебрежительного высокомерия американцы начинают возвращаться к разговорам в стиле обмена мнениями с советской Москвой в былые времена.

Заметим сразу, что 45-й президент Дональд Трамп демонстрировал не раз (и даже после прихода Байдена в Белый дом) искреннее стремление к конструктивным и дружественным отношениям с Россией Владимира Путина. Но, по его собственному недавнему признанию, государственный аппарат с Демократической партией не давали ему продвигать политику, в которую он верил. Сейчас мы не видим предпосылок для дружественной атмосферы. Это признание обоюдных интересов и деловое обсуждение их.

Владимир Путин и Дональд Трамп Kremlin.ru

Существует модная теория среди политологов, будто именно республиканцы с ястребиными замашками могут успешно договариваться с Москвой или Пекином. Дескать, у них нет зудящей республиканской ястребиной оппозиции. Так это было в годы сближения Никсона с Брежневым в далекие времена.

Сообразно той логике, именно во время правления Дональда Трампа следовало ожидать позитивных перемен. Но в США возникла коалиция демократической оппозиции со спецслужбами против 45-го президента с использованием российского фактора для его дискредитации. В роли зудящих и терзающих ястребов выступили обычно расположенные к детанту демократы вкупе с государственной системой. Так были полностью уничтожены все благие начинания Трампа в отношении России.

А вот Джо Байдену не ставят палок в колеса. Тень темных дел его сына в компании «Бурисма» и записи разговоров самого Байдена с Петром Порошенко в те времена могут привести к тяжелым последствиям для обоих, но безо всякого «российского следа».

Пётр Порошенко и Джо Байден U.S. Department of State

Байдену придется по душе роль Ричарда Никсона начала семидесятых. Логично предположить, что со стороны Москвы могут последовать знаки добрых намерений в вопросах обращения с внутренней оппозицией и в степени «кусачести» подконтрольных асов киберпространства.

Опасно заниматься сейчас долгосрочными прогнозами. Определенно можем подвести итог: жесткая и активная политика Путина оказалась оправданной. Сообразно российским интересам.