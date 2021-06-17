17 июня 2021 | Время чтения 4 мин

В сети оценили заявление бывшего президента США Дональда Трампа, раскритиковавшего Джо Байдена по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский лидер назвал встречу, которая состоялась 16 июня в Женеве, «очень хорошей» для России, но неудачной для Соединенных Штатов.

Мирослава Романенко, , 17:52 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующего президента США Джо Байдена по итогам его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Бывший американский лидер назвал встречу, которая состоялась 16 июня в Женеве, «очень хорошей для России», но неудачной для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление Трамп сделал в эфире Sean Hannity show на канале Fox News.

Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это был хороший день для России. Мы ничего не получили, мы предоставили сцену и при этом ничего не получили», — приводит слова Трампа издание «Страна.ua».

Экс-президент США также поднял тему «Северного потока — 2».

«Никто не слышал о «Северном потоке — 2», пока я не начал этот разговор, и что этот трубопровод необходимо остановить. И я его остановил», — сказал он.

«Шок. То, что происходит сейчас в Америке, это настоящий шок. В экономике, в политике, в иностранной политике, в энергетике. Мы больше не будем энергетически независимыми. Теперь мы будем зависеть от Саудовской Аравии и от России. Байден делает Россию очень богатой», — подытожил бывший президент США.

Заявление Дональда Трампа обсудили в сообществе издания «Страна.ua» в YouTube. У многих критика Трампом Байдена стала поводом к шуткам и иронии. В целом то, что Трамп, проигравший выборы президента США, критиковал Байдена, никого не удивило. Были и те, кто не понял, какое отношение «Северный поток — 2» имеет к энергетической безопасности США.

Российско-американские переговоры Цитата из видео kremlin.ru

«Какие же всё-таки лицемерные эти американцы, то кричат про дружбу с Россией, про хорошие отношение, про диалог, а потом начинается шизофрения — и всё наоборот. Я так понял, США — самая большая клиника в мире… Сколько людей в мире, столько и агентов Кремля», — написал читатель под псевдонимом «Чай с капелькой азота».

«Эээ… как СП-2 соотносится с энергетической независимостью США? Трамп тоже умом тронулся?» — поинтересовался Sergei K.

«Трамп с Байденом как дураки. Без врагов не могут. Почему Трампа так огорчает, что Россия набирает вес в мире?» — не понимает Miroslava S.

«Они сами толкнули Россию к Азии, а теперь ноют. А гегемону пора уже даже не ныть, а присматривать землю… на кладбище. Ведь если Россия и Китай объединят свой научно-технический потенциал, то мир с копеечку покажется и гегемону, и старушке Европе. И понятно, о чем говорил Байден, но они один раз уже обманули, и всем ясно, что второй раз Россия не поведется, ведь после Китая придёт ее очередь, а вместе Россия и Китай — это неубиваемый тандем», — написал Anton I.

«Это напоминает: мы им и аэродром предоставили, и кресло дали, и кока-колы налили, а они нам фигвам рисуют», — добавил Troller Mik.

«Я бы удивилась, если бы Трамп не начал критиковать Байдена! Они всё время меряются, не будем уточнять чем! Трамп напоминает брошенную жену: обида прямо через край!» — отметила Людмила П.

«Болею за обе стороны. Пускай бы уже им вернулся бумеранг демократии, запущенный в мир после смерти Рузвельта и летающий до сих пор», — добавил Фёдор Р.

«Агент Путина недоволен переговорами агента Путина с Путиным», — иронизирует Роман К.

«Шпионы, шпионы, вокруг одни шпионы Кремля! Ховайся кто может, русские идут!» — шутит Светик Г.

«Теперь Байден — агент Кремля? Когда они уже наконец-то поймут, что они — колония России?» — не без иронии поинтересовался Баянистъ13.

«Пусть дерутся шпионы США, а мы будем увеличивать руки Кремля, да здравствует Россия», — добавила Валентина М.

Дональд Трамп Gage Skidmore

«Походу в Капитолии все — агенты Кремля», — написал Александр.

«Трампусик, будешь так себя вести, лишим звания. У тебя были все карты на руках для посадки Байдена, ты ими не воспользовался, теперь сиди и не мычи, тебя сделали, слабак!» — пишет Филин Таежный.

«А в мире вообще не агенты Кремля есть?» — спросил Влад Б.

«Что Байден, что Трамп, — одного поля овощи!» — пишет Ljubov M.

«Агент Путина разоблачил агента Кремля! Теперь стало всё ясно и понятно», — шутит Энди Джонс.

«По-моему, мир сошел с ума! Везде агенты кремля! Как только в странах начинаются кризисы, так везде «Путин виноват»! Вы же сами возносите его до небес! И он соответствует этому. Президент огромной страны, независимый, непроницаемый, с чувством собственного достоинства! Настоящий полковник! А остальное от лукавого. Зависть, злоба. И все то, что соответствует слабости. А он уважаемый, побаиваются его, рукопожатный. И как его ни обливают грязью, все стремятся с ним к общению. Заметьте! Не он! А вы!» — подытожила Валентина С.

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