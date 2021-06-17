Стокгольм, , 17:37 — REGNUM 17 июня в Швеции официально стартовал процесс отставки кабинета министров во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном. До сих пор ни одно такое голосование в Риксдаге за всю историю не завершилось успехом. Однако зачем оппозиция все равно раз за разом пытается сместить правительство? Об этом в эфире SVT рассуждала доцент кафедры политологии Шведской военной академии Дженни Мадестам.

«Это такой способ разговора со своими членами партии и с избирателями, чтобы показать, что вы серьезно относитесь к делу», — отметила Мадестам.

Чтобы сместить правительство необходимо, чтобы большинство депутатов Риксдага, по крайней мере 175 членов (из 349), проголосовали за вынесение вотума недоверия.

«И мы не должны забывать, что вотум недоверия может вызвать правительственный кризис, и нет уверенности, что стороны захотят участвовать в его создании», — прокомментировала Мадестам.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции обвинил «Левых» в правительственном кризисе