Анкара, , 17:34 — REGNUM Важность проекта Зангезурского коридора признают и в России, и в Азербайджане, заявил 17 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet.

Отметив, что Зангезурский коридор очень важен для всего Закавказья, турецкий лидер сказал, что Россия не станет мешать этому проекту.

Ильхам] Алиев проводит переговоры, и если будет нужно, то в ближайшее время я проведу переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным». Эрдоган «Наоборот, Россия поддерживает проект. И [азербайджанский президентпроводит переговоры, и если будет нужно, то в ближайшее время я проведу переговоры с [президентом России».

Напомним, транспортный «Зангезурский коридор», или «Сюникский коридор», будет проходить по Сюникской области (Армения). По нему, как предполагается, будет ходить транспорт между западными районами Азербайджана и азербайджанским регионом — Нахичеванская Автономная Республика.

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