Анкара, 17 июня 2021, 17:34 — REGNUM Важность проекта Зангезурского коридора признают и в России, и в Азербайджане, заявил 17 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet.

Отметив, что Зангезурский коридор очень важен для всего Закавказья, турецкий лидер сказал, что Россия не станет мешать этому проекту.

«Наоборот, Россия поддерживает проект. И [азербайджанский президент Ильхам] Алиев проводит переговоры, и если будет нужно, то в ближайшее время я проведу переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным».
Эрдоган

Напомним, транспортный «Зангезурский коридор», или «Сюникский коридор», будет проходить по Сюникской области (Армения). По нему, как предполагается, будет ходить транспорт между западными районами Азербайджана и азербайджанским регионом — Нахичеванская Автономная Республика.

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