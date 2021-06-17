Анкара, 17 июня 2021, 17:34 — REGNUM Важность проекта Зангезурского коридора признают и в России, и в Азербайджане, заявил 17 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет Hurriyet.
Отметив, что Зангезурский коридор очень важен для всего Закавказья, турецкий лидер сказал, что Россия не станет мешать этому проекту.
Напомним, транспортный «Зангезурский коридор», или «Сюникский коридор», будет проходить по Сюникской области (Армения). По нему, как предполагается, будет ходить транспорт между западными районами Азербайджана и азербайджанским регионом — Нахичеванская Автономная Республика.
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