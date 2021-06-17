Анкара, , 17:22 — REGNUM Премьер-министр Сербии Анна Брнабич встретилась 17 июня в Анталии с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Брнабич поблагодарила турецкого лидера за помощь, которую Турция предоставила Сербии во время пандемии коронавируса.

Стороны отметили, что близкие отношения двух стран основываются на дружбе двух лидеров — Эрдогана и президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, что Турция инвестирует в сербскую экономику и поддерживает ряд региональных инфраструктурных инициатив.