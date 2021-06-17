Стокгольм, , 17:25 — REGNUM 17 июня в Швеции официально начался процесс отставки правительства. Дата голосования по вынесению вотума недоверия премьер-министру Швеции назначена на 21 июня. Во время парламентских слушаний в Риксдаге, состоявшихся 17 июня, глава кабинета министров Стефан Лёвен обвинил «Левых» в создании правительственного кризиса. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Левые» предъявили 48-часовой ультиматум правительству, в соответствии с которым оно должно было либо «улучшить» предложения правительственного расследования об установлении в стране рыночного механизма установления арендной платы в новостройках, либо пригласить на переговоры Ассоциацию арендаторов. Однако в Риксдаге у «Левых» не хватает необходимого числа мандатов, чтобы начать процесс отставки правительства, поэтому вместо них 17 июня его инициировали «Шведские демократы».

«Законопроекта правительства нет. Что есть, так это предложение правительственного расследования, и даже оно не может иметь последствий, перечисленных Нуши Дадгостар (лидер «Левых» — прим. ИА REGNUM). Предложение распространяется только на новые дома. Речь идет о части квартирного фонда, составляющей менее одного процента», — заявил в Риксдаге премьер-министр Лёвен.

Лёвен «Не я и не правительство создаем парламентский кризис, это делают Левые».

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